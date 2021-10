Rouen. La bonne table à Rouen : Listo, rue Martainville

La devanture est simple et sobre mais on est tout de suite mis dans le bain: chez Listo, place aux saveurs de l'Équateur. Le restaurant est tenu par deux jeunes qui ont vécu sur place. Marqués par les petites échoppes qui proposent un peu partout les spécialités locales, ils ont ramené dans leurs bagages quelques classiques de la cuisine équatorienne: empanadas, ceviches et bolons.

Des menus très abordables

Quatre menus sont proposés, tous très abordables, à moins de dix euros chacun. Le choix est difficile, chaque menu permet de découvrir une spécialité. Mon coeur balance entre empanadas, ces petits chaussons fourrés ou le ceviche un plat à base de crevettes ou de poisson, tomates et oignons rouges, marinés dans de l'orange et du citron. J'opte finalement pour le combo Galapagos et je prends une empanada au thon en entrée pour compléter le tout.

L'ensemble est présenté sur une planche allongée. L'empanada est bonne mais en deux bouchées, elle est déjà avalée, c'est presque frustrant, on en reprendrait bien un peu! Place ensuite au ceviche aux crevettes, c'est délicieux. Il est accompagné de chifles, des chips salées de banane plantain. Le tout est assez étonnant mais bon, cela permet de découvrir de nouvelles saveurs.

Le menu inclut une boisson, un bon rapport qualité/prix, d'autant plus que tout est fait maison. L'endroit est idéal pour une petite pause déjeuner entre amis.

Listo, 170 rue Martainville à Rouen.

