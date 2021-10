Après cinq victoires en cinq matchs en pré-saison, la Leaders Cup a été un retour sur terre pour le Caen Basket Calvados qui a subi contre Évreux (Eure) ce mardi 10 octobre 2017 sa quatrième défaite en autant de matchs (78-85) dans cette compétition. Cependant, le constat est le même que vendredi à Orléans : le CBC progresse et montre de belles choses.

Ce mardi les protégés d'Hervé Coudray, déjà privés de BJ Monteiro blessés et de Gregg Thondique pour des raisons personnelles, ont joué de malchance avec les blessures de Marc-Eddy Norelia et Sébastien Cape, même si ce dernier a pu refouler le parquet en fin de rencontre. Aussi, le meneur Ibrahima Sidibé a subi la nouvelle règle des fautes disqualifiantes et s'est fait exclure dès la 15e minute de jeu.

Plusieurs blessés, mais Monteiro de retour contre Lille

Le coach caennais a apprécié les joueurs restants : "Il y avait peu de solutions sur le banc mais tous ceux qui sont rentrés ont joué avec beaucoup de courage." À Lille vendredi 13 puis à domicile face à Nancy mardi 17 octobre, les Caennais devront concrétiser leurs situations et ne pas se précipiter au tir comme contre Évreux. BJ Monteiro, meilleur marqueur de Caen la saison passée sera là pour y remédier. Gregg Thondique sera également de retour.

A LIRE AUSSI.

Basket. Nantes pour conclure la belle préparation du Caen BC

Le CBC battu par Orléans pour sa première à domicile (64-93)

Le CBC boucle sa préparation par une 5e victoire en 5 matchs contre Nantes (78-86)

L'écrasante victoire du Caen Basket Calvados

Basket (Nationale 1) : Le Caen BC frappe un grand coup en faisant tomber le leader de Souffelweyersheim (77-73) !