Étretat. Le créateur de mode Jean-Charles de Castelbajac en résidence à Etretat

Jean-Charles de Castelbajac est âgé de 67 ans. Il est connu pour avoir habillé des stars comme Farah Fawcett, Vanessa Paradis ou encore Lady Gaga. Il est également designer et peintre.

Une fresque sur les murs d'un restaurant

À Etretat, du 4 au 8 octobre 2017, il refait complètement un des salons du restaurant Domaine Saint-Clair. L'artiste réalise une fresque sur les murs de la salle, mais son travail va plus loin. C'est toute une ambiance et un menu qu'il veut créer.

Une grand-mère normande

Jean-Charles de Castelbajac est très attaché à la région Normandie et plus particulièrement au Pays de Caux. S'il est né à Casablanca au Maroc et qu'il est descendant d'une ancienne famille noble de Bigorre, sa grand-mère était Normande: Marguerite Desgenetais (famille qui possédait des usines de textiles à Bolbec).

