Les Enfoirés en Blue-Ray, au profit des Resto du Coeur

Toute la troupe des Enfoirés propose un nouveau single, comme depuis quelques années il s'agit de l'adaptation française d'un titre.

Les Enfoirés ont choisi de promouvoir la sortie du Blue Ray avec l'adaptation du titre "Another day in Paradise" de Phil Collins en 1989.

Zazie, Laâm, Nolwenn Leroy, Michaël Jones et Liane Foly chantent sur ce titre qui regroupe tous les participants dans les choeurs.



Lundi 28 novembre sera donc le jour de la sortie du BLUE RAY (spectacle 2011) + du coffret 4 CD (Double Best Of des 20 ans + Double album 2011) + du coffret 4 DVD (Double Best Of des 20 ans + Double DVD 2011)



Le prochain single de l'édition 2012 sera édité en janvier 2012