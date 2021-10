Dieppe. Rénovations, chauffage... La fête de l'énergie débute en Normandie

La période de la fête de l'énergie, du 6 au 29 octobre 2017, n'est pas choisie au hasard. Elle est particulièrement propice aux travaux de rénovation et de maîtrise de l'énergie de l'habitat. C'est aussi une opportunité de rappeler le fonctionnement des espaces infos énergies. Un service public gratuit et ouvert à tous, disséminé un peu partout dans la région (il y en a 12 en Normandie) et qui permet d'obtenir une information neutre et personnalisée sur les éventuels travaux de rénovations énergétiques à effectuer à son domicile, et sur les aides financières possibles.

Écoutez à ce sujet Loïc Leproust, ingénieur à l'Ademe, et coordinateur des espaces infos énergies de Normandie.

