55.000 visiteurs au Mondial Percheron

Avec 500 chevaux participants, 15 hectares du prestigieux parc du Haras national du Pin occupés,

50 exposants, 55 000 visiteurs accueillis durant ces 3 jours et pour la première fois, la présence de

5 continents à travers 15 nations représentées, actrices de ce Mondial, l?événement peut

s?enorgueillir d?être aujourd?hui le plus grand rassemblement au monde de passionnés de cet

emblème du Perche.



Vendredi avait sonné le début des festivités par l?organisation d?un colloque international sur

le thème « Le développement durable et l?avenir du cheval percheron ».

Fort d?une forte participation de délégations étrangères, ce colloque a réuni 150 personnalités parmi

lesquelles des américains, des canadiens, des australiens, des anglais, des japonais, des brésiliens, des

allemands, des italiens, des roumains, des suisses et des sud-africains.

