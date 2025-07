Le Pin-au-Haras. Des meneurs du monde entier au concours d'attelage international

Plus de 60 attelages de 15 nations différentes sont attendus au Pôle international de sports équestres (PISE) de l'Orne. Pour la cinquième année consécutive, le haras national du Pin accueille le concours d'attelage international du 3 au 6 juillet.

La compétition s'inscrit dans l'ADN du site emblématique du département. La tradition de l'attelage "perdure à travers les décennies et traduit le savoir-faire inestimable développé sur ce site", note l'organisation. Le PISE a repris le flambeau de cette discipline et a pour objectif de faire du site normand l'un des plus grands pôles dédiés à l'attelage.

Quatre jours de compétition

La compétition d'attelage se décompose en trois tests distincts comptant pour le classement final : le dressage, le marathon et la maniabilité. Sur le premier, du jeudi au vendredi, les meneurs ont à réaliser une série de figures imposées aux trois allures (pas, trot et galop). Cette épreuve mêle élégance et précision afin de créer une osmose entre le meneur et son cheval face aux exigences des juges. La journée de samedi constitue le moment le plus attendu de tous avec la tenue du marathon, qui requiert endurance, courage et habileté. Il s'agit cette fois de franchir dans un ordre précis huit obstacles dans le temps le plus court et sans pénalité. Ce moment spectaculaire, avec certains passages dans l'eau, plaît toujours au public et aux néophytes. Dernière épreuve le dimanche, la maniabilité est un mélange du dressage et du marathon, avec des portes à franchir nécessitant adresse et vitesse.

Ce concours d'attelage international est une répétition générale pour les meneurs avant le Championnat du monde, programmé du 18 au 21 septembre sur le PISE.

Pratique. Début des épreuves dès 8h30.