La poste fait dans la dentelle...

Lorsque vers 1730, les dentelles furent classées en catégories hiver et été, la dentelle d'Alençon à l?aiguille, fut reconnue comme dentelle d'hiver car elle présentait plus de relief ; elle était plus épaisse et plus lourde que la Malines ou le Point d'Angleterre, dentelles d'été toutes les deux faites aux fuseaux.

Le fond de bloc reprend un maillage aérien en nid d?abeille, typique de cette dentelle.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire