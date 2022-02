Le corps du jeune ornais retrouvé

Ce que chacun craignait s?est finalement produit :

Le corps sans vie de Pascal Leteinturier, ce jeune ornais de 24 ans, originaire de St Jean des Bois, près de Tinchebray, disparu depuis le week-end dernier a été retrouvé par des plongeurs dans un étang près du camping de Cahagnes, dans le Calvados.

Le jeune homme avait disparu dans la nuit de vendredi à samedi alors qu?il participait à un concert sur le camping.

Il avait quitté ses camarades pour retourner seul à sa tente ? et on ne l?avait jamais revu.



Le parquet de Caen a ordonné une autopsie pour déterminer les causes exactes du décès ; elle sera réalisée aujourd?hui.

