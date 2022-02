Les recherches se poursuivent à Cahagnes

Il a quitté ses amis pour rejoindre sa tente, dans un camping à Cahagnes, près de Villers-Bocage ?et depuis : plus rien.

Plusieurs plans d'eau se trouvent à proximité du camping ? 4 plongeurs et une dizaine de gendarmes en ont sondé un, hier. Sans résultat.

Les investigations vont se poursuivent, ce matin, avec cette fois 9 plongeurs pour explorer le plus grand des étangs.

Si cela ne donne rien, le parquet au tribunal de Caen communiquera cet après-midi, sur la suite qu?il compte donner à cette affaire.

