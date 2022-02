Cahagnes: pas de nouvel de l'ornais disparu.

On est ce matin toujours sans nouvelle de ce jeune ornais de 24 ans, originaire de la région de Tinchebray, qui n'a plus donné signe de vie depuis la nuit de vendredi à samedi dans un camping de Cahagnes, près de Villers-Bocage.



Après un concert donné sur place, il a quitté ses amis pour rejoindre sa tente.

?et depuis : plus rien.



2plans d'eau se trouvent à proximité du camping.

Ils seront sondés ce mercredi. matin.

