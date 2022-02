Le classement des vallées de l?Orne et de la Rouvre

Le classement des vallées sauvages et isolées de l?Orne et de la Rouvre vient d'être annoncé par la ministre de l?Écologie, Nathalie Kosciusko Morizet.



La biodiversité de ces sites, dont les reliefs accidentés lui ont valu le surnom de « Suisse normande », sera ainsi préservée.



La rivière la Rouve, avec ses gorges peu accessibles, est un refuge pour une faune très caractéristique.



Le périmètre désormais protégé s?étend sur 2.276 hectares et 10 communes . Il inclut des sites classés ou inscrits préexistants, parmi lesquels la Roche d?Oëtre (classée en 1931) et le parc du château de Rabodanges (en 1943).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire