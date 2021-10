Caen. Foire de Caen : nos bons plans pour bien profiter de la foire

1. Télécharger l'application de la foire

Pour tout savoir du programme, jour par jour, exposants par exposants, il suffit de se rendre sur la nouvelle application web, www.appcaenevent.fr. Vous aurez accès au plan de la foire pour bien se repérer et ne rien rater des bons plans.

2. Prévoir un sac à dos et de bonnes chaussures

Parce qu'en général une foire se visite sur toute une journée, il n'est pas rare de piétiner et d'avoir mal au pied ! Le sac à dos est indispensable pour glisser une bouteille d'eau et surtout pour mettre vos achats dedans.

3. Profitez des journées spéciales !

L'entrée de la Foire sera gratuite pour les plus de 65 ans le lundi 18 septembre (sur présentation d'un justificatif) et pour les femmes le mardi 19 septembre ! Et le dimanche soir c'est demi-tarif ! De 18h à 20h, l'entrée est à 3,50 € au lieu de 7 €.

4. Commencer de nouvelles activités

Si vous voulez vous initier à la couture par exemple, un stand SOS machine à coudre est organisé au pôle évasion. Par groupe de cinq ou six, vous saurez tout sur les sacs et les kits de couture. Toujours sur le même pôle, vous pourrez apprendre à fabriquer des masques de sommeil. Pratique et astucieux !

5. Rouler écolo

Pour la deuxième année, le village de la mobilité durable s'installe à la foire internationale de Caen. Des professionnels vont présenter des véhicules électriques ou hybrides mais aussi hydrogènes. Des vélos, trottinettes, gyropodes et autres moyens innovants de déplacements urbains individuels pourront même être testés sur les pistes d'essais du Village.

