découvertes. Journées du patrimoine: GO!

Sous le patronage du ministère de la Culture, c'est un programme très dense qui se profile sur le territoire de la Métropole à l'occasion des traditionnelles Journées du patrimoine: événement plébiscité et entièrement gratuit qui donne l'occasion de visiter des lieux patrimoniaux méconnus le week-end des 16 et 17 septembre 2017. Avec pour thème la jeunesse, cette nouvelle édition nous rappelle que ce patrimoine est vivant et nous invite à nous réapproprier le patrimoine particulièrement riche de notre Métropole.

Entre tradition et modernité

"Rouen est connue pour son exceptionnelle densité de monuments. Cet évènement nous invite à mesurer la richesse de ce patrimoine", nous confie Christine Argelès adjointe à la culture de Rouen. Il s'agit d'explorer le patrimoine naturel au Jardin des plantes ou au Panorama XXL avec l'inauguration de la grande barrière de corail, le patrimoine industriel et technique à l'usine Renault de Cléon, le patrimoine architectural avec la visite du cirque théâtre d'Elbeuf mais aussi d'explorer les précieux fonds de la bibliothèque Villon. Ce programme qui mise sur la diversité témoigne aussi de l'aspect moderne du patrimoine de la Métropole: "Le patrimoine est en constante évolution, en témoignent les fresques de Rouen impressionnée réalisées en 2016 qui seront commentées à cette occasion ou l'ouverture exceptionnelle au public du 108, le siège de la Métropole" note Frédéric Sanchez, président de la Métropole.

A la chasse aux trésors

Pour interpeller le public, cette nouvelle programmation mise sur les animations ludiques. Avec une partie de Cluedo géant à la chartreuse Saint-Julien de Petit-Quevilly, un parcours d'énigme et une enquête au château de Robert le Diable ou une chasse aux Pokémons dans l'aître Saint-Maclou, le spectateur devient acteur et aborde sous l'angle du jeu le patrimoine.

Tout a fait dans l'air du temps, ces animations dépoussièrent l'évènement et bousculent les conventions. Les Pokémons servent de prétexte pour aborder un lieu mythique de Rouen qui livre ses secrets à cette occasion et annonce sa restauration prochaine. L'application mobile Handytown permet de plus au spectateur d'établir un programme tout à fait personnel en fonction de ses goûts et de ses desiderata: du sur-mesure qui optimisera assurément ces Journées du patrimoine dans la métropole rouennaise !

Pratique. Programme sur https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr

