Découvrir. Un rallye de printemps pour découvrir le patrimoine d'Elbeuf

Si la ville de Rouen (Seine-Maritime) est une habituée des rallyes, c'est la première fois que les guides de l'office de tourisme exportent leurs compétences en termes de création de rallye dans la ville drapière d'Elbeuf. Le samedi 21 avril 2018, les participants pourront explorer la ville sous un nouvel angle. Myriam Houdard et Nathalie Maillard, guides et conférencières, ont concocté pour les curieux un parcours insolite à travers Elbeuf : un travail de longue haleine pour aborder de manière ludique le patrimoine et l'histoire de la ville.

Les rallyes : des animations originales et surmesures.

Depuis maintenant de nombreuses années, l'office de tourisme organise deux rallyes par an, l'un à l'automne à Rouen, l'autre au printemps sur l'une des communes de la Métropole. À Rouen, ce fut dernièrement l'occasion de découvrir les personnages célèbres de Rouen, les impressionnistes, les demeures de caractère, mais aussi d'explorer de manière approfondie l'histoire de Rouen au fil de l'eau, le quartier de la Croix de Pierre ou le Jardin des plantes.

Pour le rallye d'Elbeuf, une cinquantaine de participants sont attendus. Accueillis à la Fabrique des savoirs, ils sont répartis en équipe de 5 à 7 personnes et partent explorer la ville suivant un parcours jalonné de questions : " Il n'est pas nécessaire d'avoir des connaissances particulières, souligne Myriam Houdard, il suffit d'observer attentivement. Il est possible de participer aux rallyes dès 10 ans."

Prendre le temps d'observer

Ce Rallye, conçu dans le même esprit que les précédents, apprend en effet à aiguiser le regard de l'observateur et livre des clés pour comprendre l'histoire des lieux. Le circuit se concentre sur le centre-ville d'Elbeuf : "Il s'agit d'une grande boucle, précise la guide. Nous commençons ce jeu à la Fabrique des savoirs avant de nous rendre dans le quartier attenant, dans les jardins de l'ouest, à l'hôtel de ville puis place de la libération."

Le parcours, quoique concentré sur une petite zone géographique nécessite toutefois du temps : "Il faut environ 2 h 30 pour venir à bout de ce rallye." Prendre son temps est le secret d'un rallye réussi : "Ce n'est pas une épreuve de vitesse. En observant tranquillement, on apprécie tous les détails."

Le rallye s'achève par un débriefing à la Fabrique des savoirs en présence des guides conférencières qui l'ont créé et qui répondent ainsi aux questions des curieux et donnent des informations complémentaires.

Un passé encore très présent

"Elbeuf a fait sa renommée grâce à l'industrie drapière c'est donc naturellement sur cette thématique que se développe le rallye", explique Myriam Houdard. Le parcours commence au sein même de la Fabrique des savoirs avec la section textile : "Nous espérons ainsi donner aux participants le désir de revenir à la Fabrique des savoirs pour découvrir le reste des collections."

Au cours de ce rallye, les deux guides font découvrir des lieux originaux et méconnus d'Elbeuf, y compris d'anciennes usines réhabilitées : "Beaucoup d'entre elles ont été transformées en habitation, précise Myriam Houdard, d'autres ont été momentanément utilisées comme caserne des pompiers ou sont devenues des musées."

L'industrie textile s'est définitivement effondrée à Elbeuf dans les années 1960 : "Pour autant, la ville conserve de nombreux souvenirs de cette activité."

Le rallye établit d'ailleurs des ponts entre le passé industriel et le patrimoine contemporain : "La médiathèque la Navette porte par exemple un nom qui fait écho au passé de la ville."

Pratique. Samedi 21 avril à 13 h 30, rendez-vous à l'auditorium de la Manufacture des savoirs à Elbeuf. Jusqu'à 7 €. Réservation obligatoire au 02 32 08 32 40.

