Rouen. Motard tué après un refus de priorité : l'automobiliste relaxé

A Sotteville sous le Val (Seine-Maritime), le 2 août 2016 très tôt le matin, le prévenu circule au volant de sa voiture sur une route départementale. Un rétrécissement de la voie, matérialisé par une "chicane" oblige, à cet endroit, tout conducteur à ralentir, autorisant le passage d'un véhicule à la fois. Mais le prévenu estime avoir le temps de passer alors qu'en face, une autre voiture s'apprête à s'y engager. Devant le risque de face à face, son conducteur freine brutalement, surprenant le motard qui se trouve derrière lui et roule à assez vive allure, diront les enquêteurs. Le choc est inévitable, le motard tombe à terre sur la partie adverse de la voie. Déjà engagé dans la chicane, le prévenu ne peut l'éviter et lui passe sur le corps. Le malheureux décède quelque temps après.

Un dramatique concours de circonstances

"Je ne pouvais pas l'éviter, il était tombé devant moi", dit le prévenu. Le test de l'éthylomètre montre qu'il n'a pas absorbé d'alcool pouvant altérer son discernement au volant. Son casier judiciaire comporte néanmoins deux condamnations pour infractions routières. Pour la partie civile, "le prévenu est coupable de non respect de la priorité". Le Procureur confirme : "Tout semble concorder à qualifier d'irresponsable le comportement du prévenu". La défense constate "un dramatique concours de circonstances qui ne peut faire du prévenu un criminel".

Sensible à cet argument et prenant en compte les multiples causes du drame, le Tribunal décide de relaxer le prévenu.

