Rouen. À Rouen, une boutique de bonbons et de douceurs sans sucre

Sans gluten, sans lactose, sans sucre... Depuis quelque temps, les régimes restrictifs sont de plus en plus populaires. Si Mélanie Lefebvre s'est lancée dans l'aventure d'une boutique qui commercialise que des douceurs, gâteaux et bonbons sans sucre, c'est parce qu'elle a elle-même connu des difficultés pour se ravitailler.

"L'idée est venue de ma fille parce qu'elle est diabétique. On a eu des problèmes pour trouver des produits sans sucre car la seule boutique est à Paris et ça faisait loin pour aller chercher des bonbons", se souvient cette mère de famille. Pour proposer des produits sans sucre aux Rouennais (Seine-Maritime), Au bon sucre a ouvert ses portes le vendredi 1er septembre 2017.

Éviter la frustration

Dans les rayonnages: des gâteaux, des barres de céréales, de la pâte à tartiner, des bonbons, des biscuits et même des glaces fournies par des artisans locaux. Car pour Mélanie Lefebvre, les notions de plaisir et de frustration sont très importantes: "Pourquoi frustrer des pauvres enfants de 6 ou 7 ans, alors que leurs copains mangent des sucreries et pas eux ? Cette frustration, on l'a connu avec notre fille."

Mais les enfants ne sont pas les seuls clients de la boutique: "Depuis l'ouverture, j'ai vu plus d'adultes que d'enfants", confie Mélanie dans un sourire. Comme quoi la gourmandise, même sans sucre, n'a pas d'âge !

Pratique. Au bon sucre, rue Malpalu à Rouen. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30.

