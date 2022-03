La "fabuleuse épopée" : balade historique dans les rues de Caen

À l’initiative du Comité départemental du tourisme, une balade ludique et interactive vous est offerte, sur les traces de Guillaume le Conquérant. Adressée à tous les publics, et aux familles, ce parcours vous fera notamment visiter l’église Saint-Pierre, l’Abbaye aux Dames, l’église Saint-Gilles, le quartier du Vaugeux, la place Saint-Sauveur et l’Abbaye aux Hommes, sans oublier la Château de Caen.

Pour cela, rendez-vous à l’Office du Tourisme de Caen, où vous trouverez un flash-code lisible par la majorité des smartphones. Il vous emmenera sur le site dédié, et vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider par Guillaume lui-même. Si vous n’avez pas de smartphone, aucun problème. Téléchargez le parcours des “mystères de Caen” directement sur internet.

Pratique. www.lafabuleuseepopee.com