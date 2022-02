Coldplay en duo avec Rihanna sur Mylo Xyloto en écoute!

Un mois s'est écoulé depuis l'annonce d'un duo avec la chanteuse Rihanna sur le titre de « Princess of China » extrait de leur cinquième album.

Une collaboration assez surprenante, mais le chanteur a avoué au magazine anglais « The Sun » qu'il était tombé sous le charme de la voix de la diva du R&B.

Après deux premiers titres, « Every Teardrop is a Waterfall » et « Paradise », ce troisième titre laisse quand même présager un album à la hauteur du talent de Chris MARTIN et du groupe.

Rappelons aux fans du groupe qu'ils seront en concert sur Youtube le 26 octobre à 21h.