Un nouveau single pour Coldplay : PARADISE!

Un morceau paisible et énergique à la fois, qui monte en puissance au fur et à mesure que l'écoute avance, et qui comporte de nombreux passages instrumentaux.



Paradise est issu de Mylo Xyloto, le futur album de Coldplay. Le groupe avait déjà sorti le titre Every Teardrop is a Waterfall de ce même opus.

Mylo Xyloto sortira le 24 Octobre prochain!

Sachez aussi que dans une interview accordée au média britannique The Sun, Coldplay a évoqué son duo avec Rihanna sur son album "Mylo Xyloto", à paraître le 24 octobre prochain.

Chris Martin a avoué qu'il n'avait pas osé dire tout de suite à la chanteuse qu'il souhaitait collaborer avec elle : "Nous nous étions produits à Las Vegas et je l'ai rencontrée. Je lui ai dit : 'penses-tu qu'il ait une chance ?' Je faisais comme Hugh Grant et je bafouillais", a-t-il expliqué.

Chris Martin a aussi déclaré avoir été très surpris par les performances vocales de Rihanna, qui a enregistré le titre "Princess Of China".

