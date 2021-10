David Guetta confirme sa collaboration avec Rihanna

Hier, le label Def Jam a annoncé les projets de Rihanna en dévoilant la sortie de son 7e album au mois de novembre et non en 2013 comme les rumeurs le laissaient entendre. Le titre n'est pas officiel mais "Diamonds" semble fort probable.

Aussi apprend-on que l'un des morceaux du tracklisting arrive en radio le lundi 17 septembre. La chanteuse de "Talk That Talk" va donc encore une fois faire des vagues dans le monde de la pop. Le chemin est ouvert car "We Found Love" (de Calvin Harris) s'est déjà écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires sans rappeler le succès de "Where Have You Been" qui s'est fait une place de choix dans les titres les plus diffusés cet été.

Aujourd'hui, on apprend que la belle a choisi de s'armer une nouvelle fois du DJ français David Guetta, qui, en plus de proposer depuis quelques semaines une réédition de son album à succès "Nothing But The Beat" confirme sa collaboration avec l'artiste.

Le succès sera-t-il comparable à "Who's That Chick?" La réponse d'ici quelques semaines.