Basket (N2M) : festival offensif et courte défaite pour le CBC

Encore très bons dans le jeu offensif, les Caennais sont pourtant logiquement tombés face à des Parisiens "insolents d'adresse", d'après Fabrice Calmon. Maladroits sur les tirs extérieurs lors des quatre premières journées de Nationale 2, les Trappistes ont cette fois tout rentré, au point d'inscrire 17 paniers à trois points.

Le CBC à la peine

Menés de quinze points à la mi-temps après avoir encaissé un total saisissant de 63 points, le CBC a eu le mérite de s'accrocher tout au long du match. S'il a constamment couru après le score (35-24 à la fin du premier quart-temps, 63-48 à la mi-temps, 70-51 au début du troisième quart) il a eu plusieurs occasions de revenir. Les Caennais ont passé la tête devant dans le deuxième quart-temps (39-40), sont revenus à trois points au milieu de la deuxième mi-temps (73-70) et avaient la balle d'égalisation sur la dernière possession, sans que le tir de Guillaume Ramirez ne fasse mouche. "On a fait un match de bonne facture mais la défaite est logique, souligne Fabrice Calmon. C'était un très grand match de Nationale 2, ça atténue la frustration. On est sur la bonne voie." Reste aux Caennais à trouver le juste milieu entre l'attaque (deuxième meilleure attaque du championnat) et la défense (dernière défense). "Il ne manque pas grand-chose", assure leur coach. Toujours sans victoire à l'extérieur, Caen n'aura pas le droit à l'erreur lors de ses deux prochains matchs à la maison, contre Tourcoing et Cherbourg. Ils ferment la marche au classement juste derrière lui.