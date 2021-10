Photographies. La Normandie et ses habitants par Simon Roberts

Suite à une commande du Centre photographique du Pôle image réalisée entre 2014 et 2016, le jeune photographe anglais Simon Roberts livre un point de vue inédit sur le territoire normand en se focalisant sur les activités de loisirs des Normands et la façon dont ses habitants animent le territoire. Cette exposition du pôle image Normandie présente une trentaine de clichés jusqu'au 30 septembre 2017 et permet de comprendre la démarche de l'artiste.

Au cours de cette campagne photographique, il sillonne la Normandie du nord au sud et d'est en ouest pour saisir sur le vif les Normands rassemblés à l'occasion de manifestations populaires et explore ainsi les multiples facettes du temps libre en Normandie. Baptisée Normandy, nos jours de fêtes, l'exposition présente la région comme un territoire humain car l'artiste conçoit le paysage comme une rencontre entre un environnement et ses occupants.

Une vocation documentaire

Dans ces photographies, Simon Roberts choisit de larges cadrages afin de bénéficier d'une vie d'ensemble mais la netteté du cliché et le grand format permettent de fournir à l'observateur un grand nombre de détails. Les personnes ne posent pas, ne prêtent pas attention à l'appareil et Simon Roberts parvient ainsi à saisir des scènes sur le vif et livre un témoignage authentique et quasi documentaire des manifestations observées.

Lieux touristiques: vues insolites

Si quelques lieux touristiques phares apparaissent dans ces photographies, le choix de l'artiste présente cependant une facette méconnue de ces monuments. Le photographe dirige en effet sciemment son appareil sur les hommes et leurs activités plutôt que sur les monuments. Ainsi, au Château Gaillard, il tourne le dos au prestigieux château de Richard Coeur de Lion au bénéfice de la vue sur les boucles de la Seine aux Andelys et surtout sur les touristes qui se prennent à tour de rôle en photo.

Ici, l'artiste choisit une mise en abyme: une photo dans la photo, un choix que l'on retrouve dans plusieurs clichés. Il se pose ainsi en observateur et s'amuse à fixer l'instant qui précède la pose des touristes. C'est ce moment qui précède la mise en scène qui rend la scène particulièrement vivante. De même, si le Mont-Saint-Michel apparaît sur ses clichés, il choisit de prendre une photo au pied du mont à proximité d'une chapelle accessible à marée basse et se concentre sur la façon dont les touristes s'approprient le lieu.

Les Normands savent s'amuser ensemble

Simon Roberts nous livre un point de vue inédit sur nos loisirs. Étranger sur le territoire normand, il observe avec un regard extérieur des activités qui de prime abord semblent triviales: pétanque, golf, barbecue en famille, fête communale, caravane publicitaire lors du passage du Tour de France... Elles témoignent en tout cas de la diversité des loisirs et des publics en Normandie mais aussi de traditions vivaces et de l'importance de ces rassemblements qui créent du lien social. À travers ces manifestations germe en effet l'idée d'une identité régionale et d'un vrai plaisir d'être ensemble.

Grand Angle: une journée d'animation

Le dimanche 10 septembre 2017, le Pôle image propose une journée d'animations en marge de l'exposition. Baptisée Grand angle, cet événement nous emmène sur les pas de Simon Roberts et établit des parallèles entre l'art pictural ou l'art vidéo et ses photographies. À 11h, la journée commence par la visite des collections du Musée des beaux-arts abordées sous l'angle du paysage puis se prolonge au Centre photographique du Pôle image pour témoigner des liens qui unissent le regard de Simon Roberts avec la tradition picturale.

Cette animation accueille aussi une séance projection de films amateurs de Fernand Bignon issues des collections du Pôle images: ces films tournés entre 1937 et 1940 ont également pour thématique les loisirs en Normandie. Puis, à 15h30, le public sera invité à participer à un rallye photo en ayant recours à des marchepieds afin de privilégier, comme Simon Roberts, des points de vue plongeants.

Pratique. Jusqu'au 30 septembre, du mardi au samedi 14-19h. Centre photographique du Pôle Image à Rouen. Entrée libre. 02 35 89 36 96

