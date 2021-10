Fécamp. Tour Voile 2019 : deux équipages pour la Normandie

Le Tour Voile, anciennement Tour de France à la voile, est désormais un rendez-vous incontournable de la discipline. C'est le troisième plus gros événement, derrière le Vendée Globe et la Route du Rhum. Il se déroule au 5 au 21 juillet 2019. Le départ est donné de Dunkerque (Nord) et l'arrivée se fera à Nice (Alpes-Maritimes). Deux étapes sont prévues en Normandie : Fécamp (8 et 9 juillet) et Jullouville (10 et 11 juillet).

Pour représenter la Normandie, le Normandy Élite Team a engagé deux équipes, un équipage féminin et un autre masculin.

Écoutez Apolline James, chargé de communication Normandy Élite Team :

Normandy Elite Team Impossible de lire le son.

Les équipages Normands

Les deux équipages Normandy Élite Team seront menés par Pauline Courtois, n°1 mondial de match racing féminin et Aurélien Pierroz, champion d'Europe jeune de match racing.

Helvetia Purple

• Pauline Courtois (skipper)

• Jennifer Poret

• Margot Vennin

• Lola Billy

• Margaux Billy

• Kenza Coutard



Pauline Courtois : "C'est ma quatrième participation cette année. C'est vraiment un projet qui e tient à cœur. C'est un plaisir de se retrouver l'été pour naviguer hors de nos projets respectifs. C'est une compétition très exigeante sur le plan technique et physique, mais c'est ce qui la rend intéressante !"

Helvetia Blue

• Aurélien Pierroz (skipper)

• Sébastien Riot

• Pierrick Letouzé

• Arthur Richer

• Théo Constance



Aurélien Pierroz : "Nous sommes ravis de faire partie de ce projet. C'est une des plus grosses compétitions en équipage de France. C'est une belle opportunité pour progresser car le niveau est très bon, on le sait, mais c'est aussi pour ça qu'on y va ! On est très fiers de représenter les couleurs Normandes de Dunkerque à Nice !"

• Lire aussi. Fécamp se prépare à accueillir le Tour Voile

• Lire aussi. Le Marité en escale à Fécamp





A LIRE AUSSI.

Voile : finale de la Normandie Cup