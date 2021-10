Rouen. Météo : un été si terrible en Seine-Maritime ?

On se plaint beaucoup de la météo de cet été. Et pour cause, à Rouen (Seine-Maritime), on n'avait pas vu si peu le soleil entre le 15 juillet et le 15 août depuis que les relevés existent. Des données à relativiser, selon l'invité de la rédaction ce vendredi 30 août 2017, Violette Dehays, prévisionniste Météo France à la station de Rouen Boos.