Caen. " Rouge Pivoine ", un fleuriste à l'écoute de vos envies florales à Caen

Vendredi 25 août 2017, Jack Godon, a ouvert sa boutique de fleurs, " Rouge Pivoine ", situé 3 Place Saint-Martin à Caen (Calvados), pour faire découvrir son concept.

Dans un esprit plus tendance et contemporain, "Rouge Pivoine" offre la possibilité de réaliser des compositions de fleurs soit-même tout en étant conseillé et aidé à tout moment.

Un lieu accueillant conçu par un passionné des fleurs

"J'ai souhaité me démarquer des fleuristes traditionnels en m'adaptant aux clients et en vendant sur demande. J'ai conçu mon magasin pour que les clients s'y sentent bien".

Dans un lieu est très lumineux avec des poutres apparentes noires et des murs blancs, Jack Godon a conçu lui-même son mobilier. "Nous sélectionnons les plus beaux produits disponibles, des fleurs anciennes et des plantes qu'on ne trouve qu'ici ", explique-t-il

Ouvert le dimanche de 9h à 13h, le lundi de 14h à 19h, du mardi au jeudi de 9h à 19 h 30 et du vendredi au samedi de 9h à 20h. https://www.rougepivoine-caen.fr/ 09 54 18 15 34 javafleurs@gmail.com