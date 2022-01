Caen. Un homme placé en garde à vue pour vols dans plusieurs hôpitaux

Un homme de 40 ans a été interpellé par la brigade des atteintes aux biens de la sûreté départementale de Caen (Calvados), mardi 8 octobre 2019, vers 7 h. Il est l'auteur de plusieurs vols dans des établissements de santé de la ville.

C'est le 20 août 2019 que tout a commencé. L'homme a dérobé un téléphone portable dans la chambre d'un patient. Puis, il a récidivé au CHU de Caen, à la polyclinique du Parc, de la Miséricorde, la clinique Saint-Martin, le centre Baclesse mais également la clinique Korian Brocéliande. Selon les services de police, "il faisait semblant de rendre visite" à l'hôpital.

Il a mis en vente les objets dérobés

Caennais d'origine et connu des services de police, l'homme a dérobé au total une vingtaine de téléphones portables et de tablettes numériques. Le dernier vol en date remonte au 4 octobre 2019. Entre-temps, il a mis en vente son butin en ligne sur Internet ou via des magasins d'articles d'occasions.

Après plusieurs plaintes contre X, ce sont des rapprochements d'enregistrements vidéo qui ont permis d'identifier le voleur. Ce dernier sera probablement jugé en comparution immédiate.

