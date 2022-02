Caen. Un homme interpellé pour payer ses achats avec de faux billets

Vendredi 25 octobre 2019, vers 23 heures, un homme de 30 ans a été interpellé à Caen (Calvados) pour avoir utilisé de faux billets. L'auteur des faits, muni de deux billets de 10€ a acheté une première viennoiserie dans une boulangerie du centre-ville, dans le quartier du port. Le boulanger lui remet la monnaie sans se rendre compte du billet factice.

Jugé en comparution immédiate

Or, quelques minutes plus tard, l'arnaqueur revient dans cette même boulangerie. Il utilise le deuxième billet de 10€ alors qu'il avait de la monnaie sur lui. Le vendeur trouve cela louche et remarque l'annotation "copy" au dos du billet.

Le trentenaire, déjà connu par les services de police puisqu'il est déjà condamné à quatre mois de prison pour une autre affaire a été interpellé. Selon les forces de l'ordre, l'homme était alcoolisé au moment des faits. Il sera jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Caen ce lundi 28 octobre 2019 après-midi.

