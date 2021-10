Des milliers de visiteurs sont attendus à partir de ce jeudi au Havre. La ville, dans le cadre des festivités de ses 500 ans, accueille les Grandes Voiles. 30 des plus grands voiliers du monde et 1 200 marins vont être présents pendant quatre jours dans les bassins Paul Vatine et de l'Eure. De très nombreuses animations seront proposées au public comme un défilé des équipages autour du bassin Paul Vatine le vendredi, un feu d'artifice le samedi soir, ou le passage des grands voiliers devant le quai Southampton et le quai des Abeilles avant d'aller parader devant la plage le dimanche matin entre 8h et 11h30. Un village d'animations sera également ouvert tout au long du week-end pour accueillir les visiteurs.

