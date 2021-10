Nike, Levi's, Haribo, The Body Shop, Häagen-Dazs ou encore la marque de vêtements Guess. Les premières enseignes présentes dans le futur village des marques, le Honfleur Normandy Outlet, se dévoilent. L'ouverture, prévue à le 10 novembre 2017, pourrait en ravir plus d'un.

Ce projet commercial et architectural de 18 000m2, situé au pied du pont de Normandie sera le premier outlet du Grand Ouest. Une centaine de boutiques avec des prix cassés d'au moins 30%, doivent s'y installer. Les marques de prêt-à-porter Best Mountain, Bayard, Triumph, Gracia Jeans, Le Temps des Cerises, Modavista, Renatto Bene ou encore les enseignes agro-alimentaires Lindt et Al Bacio complètent la liste. Le complexe sera ouvert 7 jours sur 7, 362 jours par an.



Des postes à pourvoir

Des marques qui vont commencer leurs recrutements. Mercredi 30 et jeudi 31 août 2017, deux journées de job dating sont organisées durant lesquelles plus de 300 postes, de vendeurs à responsables de boutiques, sont à pourvoir.