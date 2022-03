Europa League: Marseille lance son semi-marathon à Domzale

En marche. Après la visite du président Emmanuel Macron, mardi, l'OM goûte en cette fin août au calendrier des gros clubs européens, qu'il aspire à redevenir.

L'entraîneur Rudi Garcia espère bien vivre toute la saison ces semaines à trois matches, cela signifierait qu'il joue toutes les compétitions, avec la petite coupe d'Europe.

Le NK Domzale, club de la banlieue de Ljubljana, ne semble pas un obstacle insurmontable pour un club invaincu depuis cinq mois et demi. Les Marseillais ont même gagné en amical à sept contre sept contre le GSPR (Groupement de sécurité de la présidence de la République), l'équipe d'Emmanuel Macron et de ses gardes du corps (3-2 pour l'OM).

Mais l'OM, probablement privé de Rolando en défense et de son capitaine Dimitri Payet à la manoeuvre, n'a pas le droit à l'erreur.

Payet était forfait pour une quinzaine de jours après sa blessure contre Dijon (3-0) à la première journée, et Rolando a quitté la pelouse de la Beaujoire, à Nantes, en grimaçant, coupé à la cheville. On a dû lui poser cinq points de suture.

Le Cap-verdien pourrait être remplacé en défense centrale par Grégory Sertic, l'homme dont le selfie avec Emmanuel Macron avait donné "l'alerte" sur les réseaux sociaux à propos de la visite du président au centre d'entraînement de La Commanderie.

- "Une certaine confiance"

Participer aux poules de la C3 reste une étape indispensable sur la route du projet OM champion, pour le standing plus que pour les retombées financières.

Après le match aller dans le stade de Stozice, où jouent l'Olimpija Ljubljana et l'équipe nationale de Slovénie, l'OM recevra Angers dimanche avant le match retour européen, le 23 août, et le déplacement chez le champion de France le 27 août.

Cette série en dira plus long sur les ambitions que l'équipe de Rudi Garcia peut nourrir cette saison. L'ASM est le dernier adversaire à avoir battu l'OM, le 1er mars en Coupe de France (4-3 a.p.), dans la foulée de la raclée reçue contre la Paris SG (5-1, le 26 février).

Depuis l'OM n'a plus connu la défaite. Il a gagné six de ses sept matches de préparation et a commencé par deux victoires en Ligue 1. La dernière, à Nantes (1-0), était accompagnée d'une certaine réussite, avec un but en toute fin de match et trois Canaris blessés dans les 25 premières minutes. "Deux matches, deux victoires, on est bien pour préparer ce match" contre Domzale, note le milieu Morgan Sanson. On a acquis une certaine confiance avec ces deux premiers matches, on va essayer d'aller là-bas prendre une option sur la qualification, mais ce ne va pas être simple, on le sait."

Le jeu offensif voulu par Garcia n'est pas encore totalement réglé, l'OM a aussi des trous défensifs, visibles contre Ostende (4-2/0-0) au tour précédent, mais les Phocéens disposent d'un pouvoir d'accélération à même de désarçonner le troisième du dernier championnat de Slovénie. Et de bien lancer son semi-marathon.

