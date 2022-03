Europa League: Marseille tout juste suffisant à Domzale

L'OM a étiré dans ce barrage aller son invincibilité qui dure depuis presque six mois, Morgan Sanson (63) finissant par répondre au but d'Amedej Vetrih (12). Mais il faudra se montrer plus consistant pour la suite de sa série de quatre matches en dix jours, d'abord dès dimanche contre Angers pour la 3e journée de Ligue 1.

Les hommes de Rudi Garcia devront ensuite valider la qualification dans une semaine au Vélodrome avant le second objectif de la saison: montrer leurs progrès à Monaco, qui les a battus trois fois l'an dernier en marquant quatre buts à chaque match, dont un 4-3 (a.p.) en Coupe de France qui fut la dernière défaite de l'OM, le 1er mars.

Sans Dimitri Payet ni Rolando, blessés, l'Olympique de Marseille est mal entré dans le match. Il a concédé beaucoup d'occasions, et Amedej Vetrih a devancé Grégory Sertic pour reprendre dans le but une déviation d'Ivan Firer sur un coup franc (12).

L'histoire aurait pu tourner vinaigre deux minutes plus tard, quand Ivan Firer, facilement trouvé dans la surface, a contraint Steve Mandanda à une belle parade (14).

Domzale, très joueur, a beaucoup gêné l'OM par ses dribbles, osant des relances audacieuses et se procurant beaucoup d'occasions.

Firer a eu une autre opportunité de doubler la mise juste après la pause en topant sa reprise sur un centre (47), et Jan Repas a frappé au-dessus, même s'il était hors-jeu (55).

En fin de match Miha Blasic (74) et Petar Franjic (80) ont encore été dangereux.

- Deuxième but européen de Sanson

Puis Marseille s'est réveillé et a enfin dominé, mais de façon brouillonne, à l'image de Lucas Ocampos, volontaire mais emmêlé. Le joueur prêté l'an dernier en Italie (Genoa et AC Milan) a dépensé beaucoup d'énergie pour montrer qu'il était un bon remplaçant de Payet, et il a plus défendu que l'international français.

C'est sur une récupération de l'Argentin, qui venait d'ailleurs de perdre ce ballon, que l'OM a égalisé, Florian Thauvin lançant Morgan Sanson vers son deuxième but de la saison en coupe d'Europe (63), après celui réussi contre Ostende.

Ocampos a eu une occasion de 2-1 (71) et reste une des satisfactions du match.

Car si la copie rendue est un peu pâle, quelques joueurs ont tiré leur épingle du jeu. Adil Rami a défendu comme un lion et s'est vu refuser deux buts (3, 56), il était à chaque fois hors-jeu. Morgan Sanson a égalisé et a souvent secoué l'équipe de la banlieue de Ljubljana.

Plus en difficulté, le capitaine Patrice Evra a eu du mal face aux attaquants de Domzale et Florian Thauvin n'a pas eu son impact habituel, même si une des ses enroulées a été sortie par le gardien Dejan Milic (36). Il a également été dangereux sur un centre Valère Germain (43).

L'OM aura besoin que plus de joueurs soient au top pour la suite du programme jusqu'à la trêve internationale.

