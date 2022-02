Vidéo buzz d'un Anglais qui n'a peur de rien.

Comment fait parler de soi quand on vend du cassoulet en conserve à Castelnaudary, le pays du Cassoulet ? La conserverie « La Belle Chaurienne » s'est tenté un buzz et ça marche ! Elle cherche à communiquer pour promouvoir son produit et son jeu sur internet qui permettra à des internautes de gagner des lingots d'or et a choisi la carte de la provocation.

Comment s'y sont ils pris ? Ils ont osé le tout pour le tout. La Belle Chaurienne a recruté pour l'occasion l'acteur David Lowe (ndlr : ex-chroniquer de l’émission Union Libre de Christine Bravo). Il a installé un stand sur le marché de Castelnaudary et tente d'y vendre, selon lui, le vrai, le seul, l'unique, l'original ... le cassoulet britannique. C'est le scandale assuré. Le comédien qui ne manque pas d’aplomb avec son chapeau melon sur la tête, explique aux passants que ce sont bien les Anglais qui ont fait connaître le cassoulet aux Chauriens lors de la guerre de Cent ans. La scène a bien sur était filmé et elle fait le buzz sur la toile.

Notre réaction serait-elle la même si un Anglais venait faire chez nous la promotion de son Camembert ou de son Livarot en nous expliquant que le notre est une pâle copie ? Nous attendons bien sûr vos commentaires sur cette page !