VIDEO JO 2012 : les athlètes britanniques reprennent Queen

Team GB reprend Queen



Adidas, fournisseur officiel des athlètes olympiques britanniques, a invité une poignée de sportifs à pousser la chansonnette, en playback, sur l'air de Don't Stop Me Now (youtu.be/aYtpL5YhWOQ) : la vidéo réunit les médaillés olympiques 2012 Jessica Ennis (heptathlon), les cyclistes Sir Chris Hoy et Victoria Pendleton, le gymnaste Louis Smith et le rameur Pete Reed (et le footballeur David Beckham, qui n'a pas participé aux Jeux). La vidéo fait écho à celle des nageurs américains qui ont repris le tube Call Me Maybe (youtu.be/YPIA7mpm1wU) en amont des JO.



Vidéos fantômes et publicités mensongères



De nombreuses vidéos montrant des images des Jeux olympiques ont été supprimées à la suite de plaintes du Comité international olympique (CIO).



Certaines, comme l'enchaînement à la barre fixe qui a valu une médaille d'or au Néerlandais Epke Zonderland, ont été remises en ligne par des utilisateurs tiers. Les internautes se font également avoir par de petits malins qui n'hésitent pas à mentir sur le contenu de leur vidéo pour multiplier les clics. Deux exemples : les vidéos olympiques aguichant les internautes avec les titres "cérémonie de clôture" et "plat de Stephan Feck" qui montrent respectivement des images de la cérémonie d'ouverture et un événement en natation sans aucun rapport avec le titre annoncé.



Quelques rares vidéos échappent encore pour l'instant à la censure du CIO, comme cette reprise majestueuse de l'hymne olympique Survival par le groupe de rock Muse, mais le public américain se demande pourquoi la chaîne NBC a décidé de ne pas diffuser ce temps fort pendant la retransmission de la cérémonie de clôture (youtu.be/3JVx5cr46X8).



Le meilleur du reste



Autres rescapés de la vigilance du CIO : "Sharapova hit balls Djokovic" (dans laquelle la joueuse de tennis terrasse Djokovic en manquant son numéro de Guillaume Tell, visible ici youtu.be/dJk-vp4cxoo), "Ryan Lochte Is Terrible At Interviews" ("Ryan Lochte est nul en interviews" ; youtu.be/6dlyCTswYH0), et "slap slap" (dans laquelle le coach de basket de l'équipe tunisienne masculine rappelle l'un de ses joueurs à l'ordre en lui assénant une claque au visage ; youtu.be/TXYOPDjtFC0). Trois autres vidéos ont marqué les esprits : le premier dunk olympique de l'histoire du basket féminin immortalisé dans la vidéo "Liz Cambage becomes first woman to dunk during Olympic Games" (youtu.be/XTZRt7xsHqE), les aveux d'un médaillé d'or en natation, sous le titre "Olympic Gold Medalist Admits to Cheating!" (youtu.be/jQZyuaFdw2g), et un point sur les dix athlètes les plus médaillés de l'histoire des JO dans la vidéo intitulée "10 Most Successful Olympians" (youtu.be/UUhlTh-mXrk).