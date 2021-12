Caen. Ils reprennent Vegedream et sont la risée du web

Ils sont étudiants, ils sont à l'IPAC Normandie à Caen et ils ont du s'improviser ambassadeurs de la région lors d'un projet étudiants. Pas facile de se mettre dans la peau d'un des chanteurs du moments et de mettre en avant la richesse de la Normandie.

Ces étudiants ont donc choisi de reprendre le tube de Vegedream, "Ramenez la coupe à la maison", qui compte près de 40 millions de vues sur Youtube :

Sauf que, n'est pas Vegedream qui veut ! Remplaçant le refrain par "ramenez le diplôme à la maison" et les joueurs champions du monde par "les vaches", "les tripes à la mode de Caen" ou encore "Pont L'Evêque", ces étudiants d'école de commerce ont repris le titre du rappeur et l'ont posté sur les réseaux sociaux.

Repérée par le compte humoristique @malaisetele et relayée par Yann Barthès dans "Quotidien", leur vidéo atteint aujourd'hui 931 000 vues, cumule 12 000 retweets et plus de 13 000 likes :

Sûrement pas chanteurs, ces jeunes ont au moins montré, à leurs dépens, qu'ils pouvaient être de très bons communicants... C'est tout ce que leur école semble leur demander et on leur souhaite au moins le même destin que les joueurs de Didier Deschamps !