Eure. Cyril Schreiner fait le buzz avec ses billes Orbeez

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Cyril Schreiner, alias Cyridicule sur les réseaux sociaux, est un phénomène sur Internet. Ses comptes Twitter et YouTube possèdent chacun 500 000 abonnés, son compte Instagram a quant à lui plus d'1,3 millions de followers, sans parler de son compte TikTok qui a plus 2,7 millions de fans.

S'il fait parler de lui en ce moment, c'est à cause d'un buzz qui se transforme peu à peu en bad buzz. Après avoir utilisé des Orbeez, des petites billes dont le volume augmente au contact de l'eau, l'influenceur a prétendu avoir bouché les canalisations de sa commune. Or, cette affaire fait beaucoup de bruit, puisque les différentes vidéos cumulent plusieurs dizaines de millions de vues, allant même jusqu'à être relayées à l'étranger.

Après que l'influenceur a diffusé une lettre stipulant un dépôt de plainte de la commune, le maire a été joint par Check News et il a confié que la commune ne dispose pas de réseau collectif qui pourrait être bouché et qu'il n'était pas l'auteur de cette lettre. Toute cette affaire n'est donc qu'un canular monté de toutes pièces par Cyril Schreiner. Le maire a d'ailleurs confirmé que le jeune homme s'est rendu à la mairie ce lundi 2 mars pour présenter ses excuses par rapport à ce canular.