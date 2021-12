Évrecy. Floss Challenge : les pompiers de l'Eure dansent en vidéo et font le buzz

Ils ont été défiés par les pompiers de la Vienne et ils ne se sont pas défilés. Les pompiers de l'Eure ont réalisé le Floss Challenge. Une vidéo dans laquelle ils dansent et font connaître l'ensemble de leurs fonctions et corps de métiers.