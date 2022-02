Le Théâtre de Caen mise sur la qualité... et la quantité !

Ce sont les Arts Florissants qui donnent le départ de cette nouvelle saison dimanche 16 et mardi 18 octobre, avec la production “La Didone”, opéra italien de Francesco Cavalli (lire ci-dessous). Autre rendez-vous d’opéra incontournable, chacun des quatre épisodes de la “Ring-saga” de Richarg Wagner, interprétés par le Remix Ensemble Casa da Música et dirigé par Peter Rundel, sont à retrouver vendredi 18 (20h), samedi 19 (14h30 et 20h30) et dimanche 20 novembre (16h).

Également au programme, Molière occupera les planches avec “L’école des Femmes”, mis en scène par Jean Liermier, du 29 novembre au 3 décembre à 20h. Un mois de décembre chargé marqué par le “Roméo et Juliette” de Shakespeare par Olivier Py du 14 au 17 à 20h, puis fin du mois avec “Le maître des marionnettes” par les artistes du Théâtre national des marionnettes du Vietnam.



Autres dates à retenir :

- Jeudi 20/10, 20h : Madrigaux de Monteverdi (1) par les Arts Florissants. Concert.

- Mardi 8/11, 20h : Jour de colère, de Carl Dreyer. Ciné-concert.

- Vendredi 11/11, 20h : Borrowed light par la Tero Saarinen Company. Danse.

- Dimanche 13/11, 17h : Scheme of things & Vox Balaenae par la Tero Saarinen Company. Danse.

- Mardi 22/11, 20h : Jephté de Handel par les Arts Florissants. Concert.

- Jeudi 24/11, 20h : Robyn Orlin. Danse.

- Vendredi 25/11, 20h : Kenny Barron Trio et Jesse Davis. Jazz.

- Dimanche 4/12, 17h : Lizst et Berg par la Maîtrise de Caen. Concert.

- Vendredi 9 et samedi 10/12, 20h : Edouard Lock. Danse

- Mardi 20/12, 20h : Madrigaux de Monteverdi (2) par les Arts Florissants. Concert.

Infos www.theatre.caen.fr