Un trimestre autour du monde au théâtre de Caen

C’est aux Comores que l’on partira d’abord prendre un bain de soleil cette semaine (samedi 14 janvier, 17h) avec le chant incantatoire traditionnel de Nawal dans les foyers du théâtre. Arrive ensuite un monument de l’opéra, tout droit venu de l’Italie de Verdi : La Traviata. Mis en scène par Jean-François Sivadier, à l’origine du “Carmen” présenté la saison passée, le spectacle est un incontournable, pour les initiés comme les novices, qui y reconnaîtront de nombreux airs (dimanche 22 à 17h, mardi 24, jeudi 26 et samedi 28 janvier à 20h).

Un vol transatlantique plus loin, c’est la troupe canadienne du cirque Eloize qui présentera du mardi 31 janvier au samedi 4 février (20h) et dimanche 5 (17h) sa nouvelle création, “iD”. Un feu d’artifice de performances artistiques et de défis d’acrobates. A voir en famille !

Pour reprendre son souffle, retour en France : vous avez tous rendez-vous avec le grand Molière et son “Tartuffe” très humain, mis en scène par Eric Lacascade, du mardi 7 au vendredi 10 février à 20h. Molière reviendra aussi pour “Dom Juan” du 27 au 29 mars. En attendant, prochain voyage vers une autre référence : Mozart. Jeudi 1er et samedi 3 mars, le chœur et orchestre Les Siècles interprète son opéra “Idoménée, roi de Crête”, qui, revenu de la guerre de Troie, doit se résoudre à sacrifier... son fils.

Plus contemporain, c’est enfin le Brittanique Dan Jemett qui s’entoure d’Eric Cantona pour camper le rôle d’“Ubu enchaîné”, du mardi 6 au vendredi 9 mars, 20h.

Pratique. Toute la programmation du théâtre de Caen sur www.theatre.caen.fr