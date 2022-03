C'est en plein été que le Collectif des Musiques Pacifique et Conviviales défend haut et fort les Musiques Actuelles, les musiques qui animent les soirées TWIN depuis 1980 à La Bazoge dans le Sud Manche. Au programme de cet événement les dimanches 13 et lundi 14 Août: des concerts, des DJ SET, mais aussi un véritable lieu de convivialité avec le Twin Village.



Mathias Helbert, programmateur et régisseur du TWIN festival nous en dit un peu plus... :







Twin Festival - Mathias Helbert



Découvrez les deux têtes d'affiches du festival:

Headcharger:







The Sunvizors:





Depuis deux ans, le festival s'ouvre d'avantage aux artistes en herbes.





Venez présenter vos premières compositions, vos reprises, en public et entre amis, et faire vivre le Twin village !



Inscriptions pour vous produire, en envoyant un mail avant vendredi à concert@les-twin.fr

La billeterie est ouverte jusqu'à Vendredi soir:



Les TWIN, sur le web:

www: les-twin.fr/

Facebook: facebook.com/TWIN.concert/