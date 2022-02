La Normandie de nouveau à l'honneur à la télévision ce soir dans une émission en direct.

Ce soir, dans Thalassa, Georges Pernoud sera en direct depuis le port d'Honfleur à l'occasion de la célèbre fête de la crevette et de la pêche qui y aura lieu ce week-end. Le rendez-vous est fixé à 20h35 et vous permettra d'en savoir plus sur la crevette, l'une des spécialités de la pêche honfleuraise. Ce petit crustacé etait donc naturellement destiné à devenir le symbole d'un événement qui affirme et célèbre la vocation maritime de Honfleur

Autre délocalisation, mais beaucoup plus tôt dans la journée, c'est celle de l'émission "C'est au programme" dès 9h55 tout à l'heure. Pour son émission, Sophie Davant et ses chroniqueurs seront installés en Martinique afin de vous faire découvrir l’île du Nord au Sud.

En bref, petit tour d'horizon du programme télé pour ce soir :

Sur TF1 : Secret Story des 23h et du football à 20h45 avec France / Albanie. L'équipe de France joue ce soir l'avant-dernier match de qualification pour l'Euro 2012.

Sur France 2 : le téléfilm "Un Flic" et "Un jour un destin" avec Laurent Delahousse, consacré ce soir à Madame Claude.

Sur Canal + : du cinéma avec une comédie française intitulée "L'âge de raison" avec Sophie Marceau

Sur M6 : plusieurs épisodes d'NCIS dès 20h45, mais pas d'épisode inédit de la saison 8 ce soir.