A la télé ce soir : Thalassa en Normandie et la finale de Secret Story.

Après Honfleur vendredi dernier, Georges Pernoud réalisera de nouveau son émission Thalassa en direct depuis notre région ce soir à partir de 20h35. Le tour des ports de France se poursuit depuis Saint Vaast la Hougue. Le Bel Espoir sera entouré de chalutiers, de chantiers navals, de vieux gréements etc... Pernoud recevra les principaux acteurs du port, des ostréiculteurs, des charpentiers, et le gardien de l’île de Tatihou. Nous découvrirons également ce soir une écrivaine éprise des paysages cotentinois battus par les vents. Notez également que la semaine prochaine, Thalassa sera de nouveau réalisé en direct depuis la basse-Normandie : Pernoud posera ses valises à Granville.

A suivre également ce soir, la grande finale de Secret Story 5 sur TF1. Au début de l'été, 18 candidats faisaient leurs premiers pas dans la Maison de secrets et ce soir, seul un sortira vainqueur de cette aventure, et il semblerait que Marie soit la grande favorite ce soir. Sera-t-elle sauvée par les téléspectateurs ? Réponse ce soir, l'émission commence à 22h25. Laissez vos impressions sur les candidats sur cette page !

Le petit tour d'horizon de vos programmes télé pour ce soir :

Sur TF1 en première partie de soirée : Koh Lanta.

Sur France 2 : la suite de votre feuilleton "Un flic" dès 20h35 suivi de "Un jour un destin" consacré à Lino Ventura.

"Il reste du jambon ?", c'est du cinéma. Cette comédie française de 2010 avec Ramzy Bédia et Anne Marivin est à découvrir pour les abonnés dès 20h50.

Arte vous propose un téléfilm allemand intitulé Mogadiscio dès 20h40. En Allemagne, en 1977, le terrorisme international d'extrême gauche est à son paroxysme. En septembre, le président du patronat allemand, Hans Martin Schleyer, est enlevé. Quelques semaines plus tard, le 13 octobre, un vol de la Lufthansa, décollant de Palma de Majorque avec 86 passagers à son bord, est détourné par quatre terroristes du groupuscule «Martyr d'Halimeh». En échange des otages, les pirates de l'air exigent la libération des leaders de la Fraction armée rouge, détenus en Allemagne de l'Ouest. Dans l'avion, c'est le début d'un effroyable périple qui, passant par Rome, Chypre, Dubaï et Aden, va durer cinq jours et se terminer à Mogadiscio...

Enfin, sur M6 : nouvelle soirée NCIS avec un inédit dès 20h45, c'est le 10eme épisode de la saison 8. Il sera suivi de rediffusions.