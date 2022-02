Fleury-sur-Orne s’apprête à changer de dimension urbaine

Ils seront accompagnés de commerces de proximité, d’un groupe scolaire, d’un pôle football, d’un centre dédié à la petite enfance, ainsi que d’espaces verts et de loisirs. Le parc immobilier sera composé à 55 % de logements privés, à 25 % de logements locatifs sociaux et à 20 % de logements en accession sociale à la propriété, mêlant appartements, pavillons et un type d’habitation intermédiaire.



“Réussir la greffe”

Depuis six ans, les élus planchent sur le sujet pour construire un véritable quartier situé entre celui de la Grâce de Dieu et la zone commerciale d’Ikéa, installée sur la commune de Fleury-sur-Orne. De leurs côtés, les riverains ont pu exprimer leurs attentes et leurs craintes lors de plusieurs réunions publiques, dont la dernière qui s’est tenue le jeudi 22 septembre.

“Dans un tel projet, il y a deux challenges : réussir la greffe d’un nouveau quartier tout en le liant à l’activité avoisinante pour ne pas en faire un ghetto et ne pas y édifier des formes urbaines qui deviendraient rapidement obsolètes”, explique Colin Sueur, vice-président de l’agglomération Caen la mer qui suit le dossier.

Pour aménager cette zone de 140 000 m2, urbanistes et autres architectes bûcheront à partir de l’été prochain afin de proposer aux riverains et aux élus des plans de plus en plus concrets. D’ici là, la prochaine étape pour Caen-la mer sera d’officialiser la création de la Zone d’aménagement concerté des Hauts de l’Orne en ce mois d’octobre.