La cuvée 2011 du seul vin de Normandie s'annonce sous de bons auspices

C’est là que Gérard Samson a élu domicile pour ses vignes, où il prend soin d’une dizaine de cépages (de types de raisins) différents. Depuis treize saisons de vendanges, l’équipe des “Arpents du soleil” est aujourd’hui rodée : “ce ne sont que des amis, et cette année deux lycées hôteliers vont aussi faire leurs armes en nous prêtant main forte.” Cette année, trois hectares sont à récolter. Mais avec les deux hectares nouvellement plantés, bientôt la production sera quasiment doublée.



La rançon du succès

Le vin du pays caennais a aujourd’hui rencontré son public : ses six références ont trouvé preneur jusqu’en Belgique et au Japon, où son producteur compte bien “monter en puissance”. Le guide référence “Hachette des vins” a aussi classé sa cuvée “pinot gris” de 2010 parmi les coups de cœur de son édition 2012. Pour autant, Gérard Samson ne devrait plus s’agrandir : “Notre terroir est une conjonction de facteurs : ici, la structure géologique est idéale, le climat est plus chaud et moins pluvieux qu’à Caen.

Au-delà de cette limite, les conditions ne sont pas les mêmes. Ces cinq hectares ne devraient pas s’agrandir. Et je souhaite rester petit : je crée la rareté !” Pour pallier la faible production, le passionné a trouvé la parade, et ne vend que des bouteilles de 50 centilitres. Une création viticole qui en inspire d’autres : “On m’appelle souvent. Ça doit donner des idées !”