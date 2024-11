[En images] Calvados. Virée dans les vignes des Arpents du Soleil : "La viticulture, c'est vraiment l'éclate"

Dans une région où la culture des pommes et du cidre règne en maître, le domaine des Arpents du Soleil, situé à Saint-Pierre-sur-Dives, se distingue puisqu'il s'agit de l'un des rares vignobles de Normandie. Et pourtant, produire du vin ici n'a rien d'insensé.

Protégée par la Suisse normande qui bloque les nuages, la région enregistre une pluviométrie faible, avec 600mm d'eau par an, soit 25% de moins qu'à Caen. Autant d'éléments qui permettent à cette vigne de prospérer.

L'histoire de ce vignoble débute en 1995, lorsqu'un précédent propriétaire découvre les terres calcaires de Grisy et le nom du vignoble sur une carte de Cassini. Il décide d'y expérimenter la culture d'une nouvelle vigne.

Un territoire unique

Installé sur la colline calcaire de Grisy, semblable à celles qui façonnent les grands crus de Bourgogne, le vignoble profite d'un sol d'exception. "Une biologie, un climat, et une façon de faire : c'est ça, la base d'un vin de terroir ", explique Etienne Fourné, qui a repris les rênes en mai 2023.

Etienne Fourné est seul à travailler sur 24 000 pieds de vigne. Mi-octobre, une vingtaine de vendangeurs ont récolté le raisin mûr. Il aimerait accueillir des personnes qui travailleraient en échange du gîte et du couvert (woofing).

Ancien producteur de cidre, il a troqué les pommes pour le raisin et l'aventure viticole : "La culture de la vigne, c'est vraiment l'éclate." Etendu sur six hectares, le domaine a récemment terminé ses vendanges, décalées cette année à la mi-octobre en raison d'un été particulièrement humide. "Nous sommes maintenant au point zéro", explique Etienne Fourné. La vigne est taillée de janvier à mars, un travail intense de trois mois, à raison de huit heures par jour. Puis la vigne se développe en avril, période où elle est particulièrement sensible aux gelées. Avec seulement deux vendanges à son actif, le vigneron sait qu'il faut du temps pour voir le fruit de son travail. "Il faut être un peu philosophe et accepter de ne pas goûter son vin trop vite." Car tout vient à point à qui sait attendre.

En rouge, le pinot noir produit un vin élégant et épicé, parfait avec un bœuf ou une charcuterie. Côté blanc, l'Auxerrois, le pinot gris et le chardonnay apportent une touche minérale et subtile.