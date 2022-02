Cabourg. 250 caravanes s'installent illégalement dans le Calvados

Les premières caravanes ont fait leur apparition vers 10h, puis d'autres sont arrivées tout au long de la journée. En tout, ce sont environs 250 caravanes qui se sont installées, dimanche 23 juillet 2017, sur les terrains de foot de la ville de Cabourg (Calvados).

Un terrain protégé

"Cette installation s'est faite en tout illégalité", précise la mairie. Ces terrains sont d'ailleurs normalement protégés par des fossés et des enrochements installés autour, protection qui ont finalement été contournées.

Ni la police ni la mairie ne savent d'où proviennent ces centaines de caravanes. Le maire et son premier adjoint se sont rendus sur place ce lundi 24 juillet 2017 dans la matinée pour tenter d'en savoir plus et de débloquer la situation.

A LIRE AUSSI.

Calvados. Le Conseil départemental lui réclame 16 000 euros de RSA