Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : vendredi 21 juillet

Calvados

Samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017 faites les soldes avec les professionnels de Pont l'Evêque. Les commerçants et les artisans du coin vident leur stock avant leur nouvelle collection et sortent dans les rues de la ville.

Manche

Pour la 6e année consécutive samedi 22 et dimanche 23 juillet 2017, se tient sur le Port de plaisance de Carentan la traditionnelle Fête de l'Eau. Au programme : nombreuses animations, vieux gréements, jouteurs, flyboard, animations pour enfants..

Orne

Bulles de Mômes, un festival de jeux et de concerts pour petits et grands revient à la Maison du Parc à Flers le samedi 22 juillet 2017. Jeux géants en bois, jeux de société, espaces de jeux symboliques seront à partager au son des concerts. Cette manifestation est organisée par Le Parc naturel régional du Perche, l'association L'Arrosoir et la Ludo Perche.

Seine-Maritime

Dans la région de Rouen, le Parc animalier et botanique de Clères est un domaine de 70 ha (13 ha ouverts au public), présentant environ 1500 animaux (oiseaux et mammifères) dont 1000 vivent en semi-liberté. Découvrez-le tout l'été. Infos au 02 35 33 11 66.

Eure

Louviers Plage revient avec une multitude d'animations pour tous. Le site est ouvert en semaine de 14 heures à 19 heures (et soirées) et le samedi de 12 h 30 à 19 heures. Un stand restauration est sur place. Les inscriptions aux ateliers se font auprès du chalet d'accueil (07 85 42 65 20, numéro en service aux heures d'ouverture de Louviers Plage)