Rouen. Normandie : un bébé de deux mois laissé seul dans un appartement

Dans l'après-midi du mercredi 12 juillet 2017, une dispute éclate entre un couple qui vit dans cet appartement de la rue Orbe, à Rouen (Seine-Maritime). Enervée, la femme s'en va en claquant la porte et en laissant chez elle ses clés et son téléphone. A son retour vers 20h, la porte est fermée et son compagnon a quitté, lui-aussi, les lieux, selon ses déclarations à la police municipale. A l'intérieur, le bébé, laissé seul, pleure.

Une enquête des services sociaux

C'est elle-même, avec un voisin, qui finit par prévenir la police municipale vers 21h30, a confirmé la mairie de Rouen à Tendance Ouest. Ce sont ensuite les pompiers qui interviennent, vers 21h45, pour fracturer la porte. Le bébé de deux mois a pu passer plus de 4 heures seul, sans surveillance dans l'appartement. Fort heureusement, il est indemne. P

ar précaution, il est tout de même conduit avec sa mère au service pédiatrie du CHU de Rouen. Les services sociaux sont informés. Ils doivent désormais mener une enquête auprès de cette famille.