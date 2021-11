Rouen. Normandie : à bientôt 70 ans, il tente d'incendier trois commerces en une nuit

Vendredi 23 décembre 2016, vers 1h40, une équipe de la brigade anticriminalité patrouille à Elbeuf-sur-Seine (Seine-Maritime). Ils sont rapidement informés par les pompiers que deux départs de feu ont été maîtrisés devant deux commerces du centre-ville, un caviste et un bar. Les deux incidents ne sont pas accidentels et présentent le même mode opératoire : des poubelles et des conteneurs sont amassés devant les vitrines puis incendiés.

La patrouille décide de rester dans les environs et d'ouvrir l'oeil. Quelques minutes plus tard, dans la rue des Martyrs, les policiers remarquent un vieil homme qui transporte un conteneur à poubelles. L'individu le positionne devant la vitrine d'un bar puis empile d'autres conteneurs et leur contenu avant d'y mettre le feu avec une allumette.

Un contentieux avec les gérants

Alors que l'homme s'éloigne tranquillement, les policiers l'interpellent. Très vite, cet habitant d'Elbeuf âgé de 69 ans reconnaît les faits et explique avoir voulu régler un contentieux avec les gérants de ces commerces. De surcroît contrôlé positif lors d'un test d'alcoolémie, il est placé en garde à vue.

Le premier commerce présente des dégâts sur sa façade extérieure, le deuxième a été épargné grâce à l'intervention des pompiers et le dernier a été très vite maîtrisé par la police.

A LIRE AUSSI.

Normandie : série d'incendies en pleine nuit dans une zone industrielle de l'agglomération de Rouen

Ivre, il met le feu à plusieurs poubelles à Maromme