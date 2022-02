Angiens. Balade dans les arbres à Angiens

Lorsqu'il fait trop chaud, pourquoi ne pas aller se rafraîchir à l'ombre des arbres et par la même occasion de faire un peu de sport. L'accrobranche d'Angiens (Seine-Maritime) vous propose de découvrir 5 parcours adaptés à tous les âges et tous les niveaux.

Vivez des sensations fortes avec les quatre grandes tyroliennes de 150 à 200 mètres! Et si vous voulez de l'originalité, allez tester le parcours bleu avec vélo, skate et ski, le tout dans les arbres bien sûr. Et en bonus, laissez-vous tenter par deux sauts à sensation!

Angiens Accrobranche Aventures. 1246, route de Silleron à Angiens. Réservation sur place. Tél. 06 07 94 87 75.